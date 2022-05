Governador assina convênio de R$ 59,2 milhões para pavimentação asfáltica da Rota Caminhos do Mar

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Estratégica para o desenvolvimento turístico e econômico do Sul de Santa Catarina, a pavimentação asfáltica da Rota Caminhos do Mar começa a se tornar realidade, após décadas de espera. Os primeiros trechos das obras serão realizados nas divisas de Balneário Gaivota com Passo de Torres e Balneário Arroio do Silva e no acesso da BR-101 a Passo de Torres. Os convênios para os repasses dos recursos que juntos somam R$ 59,2 milhões foram assinados pelo governador Carlos Moisés, no final da tarde desta quinta-feira, 5, em Balneário Gaivota.

“É um ato importante, sendo efetuado com recursos próprios dos catarinenses, o que demonstra que conseguimos cumprir com o que prometemos em 2018, de fazer um governo enxuto. Com isso colocamos o dinheiro público a serviço dos catarinenses, nos municípios. É aqui que a vida acontece. A possibilidade de desenvolver as cidades é uma bandeira que erguemos, assim como infraestrutura. Essa região precisava desse olhar. Estamos fazendo acontecer. Mostramos que uma gestão pública eficiente traz resultados para diminuir o sofrimento das pessoas, para encurtar distâncias. Assim geramos oportunidades, emprego e renda”, disse o governador.

A primeira parte da pavimentação da Rota Caminhos do Mar, antes chamada de Interpraias, compreende um trecho de 23 quilômetros em Balneário Gaivota, que faz limite com Passo de Torres, ao Sul, e com Balneário Arroio do Silva, ao Norte. O investimento será de R$ 41,2 milhões. A segunda é o acesso da rodovia BR-101 a Passo de Torres, em uma extensão de oito quilômetros, com recursos de R$ 17,9 milhões. Ambas contarão com ciclofaixas nos trechos norte e sul, além de outras melhorias.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, explicou que a rota será executada trecho por trecho, todos em parceria com os municípios da região. A rodovia terá aproximadamente 140 quilômetros e passará por Balneário Gaivota, Balneário Arroio do Silva, Passo de Torres, Araranguá, Balneário Rincão, Jaguaruna e Laguna.

“Durante muito tempo se sonhou com a Rota Caminhos do Mar. Uma obra que vai mudar o destino não apenas de uma cidade, mas a vida de toda uma região, com mais desenvolvimento, mobilidade e segurança. Uma obra que vai integrar os locais, vai fomentar o turismo e proteger as pessoas. Estamos muito felizes em estar aqui e repassar os recursos. Este é apenas o começo”, afirmou Vieira.

Durante o evento, o governador Carlos Moisés, o secretário Thiago Vieira, o prefeito Everaldo dos Santos e o vice Jonatã Coelho receberam uma placa de agradecimento pelos investimentos na região. A homenagem foi entregue por Neno Varela, proprietário de um restaurante no município, um dos primeiros empreendimentos que ajudou a potencializar o turismo na região.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Um novo tempo para a região

A notícia foi comemorada pelos prefeitos e moradores. “É a realização de um sonho. Uma obra vai trazer muito desenvolvimento para toda região, além de mais qualidade de vida para a população e turistas. Queremos iniciar esta grande obra até o mês de julho. Agradeço e parabenizo o Governo do Estado por essa resposta à nossa comunidade”, disse o prefeito de Balneário Gaivota, Everaldo dos Santos.

O prefeito de Passo de Torres, Valmir Rodrigues, destacou que por muitos anos a rodovia ficou na promessa. “Agora vai sair. O governador Carlos Moisés sabe da importância dessa obra para todo Sul. É um dia histórico. Um resultado de uma boa gestão do Governo do Estado. Com certeza, a pavimentação vai garantir muito mais desenvolvimento e melhorias na vida das pessoas.”

Gilberto Luchezi, que reside às margens da rodovia, relatou as dificuldades enfrentadas com as más condições da via e os benefícios que a pavimentação vai trazer. “Tem dias que não podemos nem abrir a casa, muito menos estender uma roupa no varal por causa da poeira. Esse asfalto vai trazer desenvolvimento, segurança e a valorização dos imóveis. É uma grande conquista. Aguardamos ansiosos pela obra.”

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Clezio Vieira, de Araranguá, trabalha há 35 anos em toda região e conhece bem as agruras de percorrer uma estrada em más condições. “Encontramos muitos buracos. É terrível. Trabalho com meu carro e os estragos são constantes. O asfalto vai mudar tudo, inclusive vamos ganhar mais tempo, mais segurança e os veículos vão parar de quebrar. Muita gratidão a todos que se empenharam para esse anseio sair do papel.”

Preservação e manutenção das lagoas

Ainda no ato, foi anunciada a entrega de uma escavadeira anfíbia para a limpeza das lagoas de Balneário Gaivota, com recursos de R$ 1,5 milhão, do Programa SC Mais Pesca, do Governo do Estado. O equipamento possui grande eficiência em roçar, recortar, rebocar, colher e remover ilhas de vegetações aquáticas, tanto as flutuantes soltas como as emaranhadas entre si e ancoradas.

O prefeito Everaldo informou que município possui mais de 15 lagoas, sendo que duas fazem divisa com o município de Sombrio. Reforçou que uma boa parte da população tem a pesca como fonte de renda. “É de suma importância à preservação e a manutenção, de nossas Lagoas. Com isso garantimos a sobrevivência de nossos pescadores e familiares, que encontram na atividade pesqueira, uma fonte de emprego e renda”, pontuou o prefeito.

