Santa Catarina registra 119 municípios atingidos pelas chuvas

Entre os municípios afetados, 11 decretaram situação de emergência: Tubarão, Orleans, Forquilhinha, Urubici, Maracajá, Araranguá, São Joaquim, Lages, Laurentino, Anitápolis e Taió. A Defesa Civil do Estado já deu início à distribuição de itens de assistência humanitária, entre cestas básicas, água potável, colchões, kits de higiene pessoal e limpeza.

Governador visita áreas afetadas e sobrevoa regiões atingidas

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O governador reforçou o auxílio à população atingida, além da união de esforços com os municípios para superar o momento. “É um momento delicado, mas temos a convicção de que tudo será restabelecido com a ajuda de todos. Estamos apoiando todos os atingidos, desde o início deste evento climático, com todas as suas instituições”, disse o governador.

Situação nas estradas

O tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro (SC-390) está liberado. A rodovia estava bloqueada por questões de segurança desde a tarde desta quarta-feira, 4. Equipes da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e da Polícia Militar Rodoviária monitoram a situação, ocasionada pelo alto volume de chuvas dos últimos dias. A atualização está disponívelaqui.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Aulas suspensas pelo Estado

A Secretaria da Educação comunica que 152 escolas estaduais estão com as aulas suspensas nesta quarta-feira. O principal motivo da suspensão é devido à locomoção dos estudantes, que não conseguem chegar às unidades por causa das chuvas. O retorno das aulas está previsto até o fim da semana, a depender da situação de cada região.

As suspensões atingem escolas das coordenadorias regionais de Educação de Araranguá, Criciúma, Florianópolis, Ibirama, Laguna, Rio do Sul, Taió e Tubarão. A reposição das aulas está garantida para cumprimento dos 200 dias letivos previstos em lei.