Estado instala sede do governo na Fenachim, em Venâncio Aires

Dentro do projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade, o Executivo estadual será instalado, nesta sexta-feira (6/5), na 16ª Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim), em Venâncio Aires. Com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, a instalação ocorre às 9h30, antes da abertura oficial da feira, marcada para as 10h30.

O governador estará disponível para falar com a imprensa após a instalação da sede do governo do Estado, na Casa do Governo.

Às 13h30, o secretário Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Rafael Mallmann, fará a apresentação do painel “Avançar pelo Rio Grande - Venâncio Aires e região”, no auditório do Parque do Chimarrão.

Aviso de pauta



O quê:instalação da sede do governo do Estado na Fenachim, em Venâncio Aires

Quando:sexta-feira (6/5), às 9h30

Onde:Casa de Governo, no Parque do Chimarrão - acesso Imperatriz Dona Leopoldina, em Venâncio Aires