Audiência pública esclarece dúvidas sobre processo de licitação para concessão do Aeroporto Regional Sul

O Governo do Estado de Santa Catarina deu mais um passo para a concessão do Aeroporto Regional Sul Humberto Ghizzo Bortoluzzi, de Jaguaruna. Foi realizada, na tarde desta quarta-feira, 4, a audiência pública que faz parte do rito processual para o certame.

O evento presencial foi aberto, na Câmara de Vereadores de Jaguaruna, e transmitido ao vivo pelo canal do Governo. O vídeo continua disponível para consulta no perfil. Durante a sessão, participantes realizaram perguntas, que foram sanadas por integrantes da comissão.

“É mais uma vitória no que diz respeito à intermodalidade, especialmente para a aviação regional. O aeroporto de Jaguaruna já é uma referência para o Sul do estado e passará a ser ainda mais relevante com a expertise e a rapidez da iniciativa privada”, destacou o diretor de integração de transporte da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ivan Amaral, que representou o titular da pasta no evento.

A exemplo do que acontece em outros aeroportos concedidos à administração da iniciativa privada, o objetivo é melhorar a prestação do serviço aos usuários”, explicou a secretária adjunta de Estado da Fazenda, Michele Patrícia Roncalio.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A modalidade do projeto é de concessão patrocinada. Quem vencer o processo administrará o aeroporto pelos próximos 30 anos e, nos primeiros três anos, deverá realizar melhorias como o alargamento da pista de pouso e decolagem de 30 para 45 metros, a ampliação do terminal de passageiros e a modernização das ferramentas e dos processos do aeroporto. Em contrapartida, o Governo do Estado deverá realizar o aporte de R$ 40 milhões à concessionária, à medida que os investimentos forem realizados.

Fica aberta até o dia 20 de maio a consulta pública a todos os documentos referentes ao processo. O material está disponível no siteespecial de consultas.

O diretor de Desestatização e Parcerias da Secretaria da Fazenda, Ramiro Zinder, revela que, passado este período, será realizado um road show(uma apresentação do projeto) para possíveis investidores.