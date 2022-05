Vazamento faz alguns bairros de Tenente Portela ficarem sem água nesta quinta-feira

Devido ao vazamento de grande porte na câmara de manobra das fontes de água da Corsan, localizada em Linha Ortolan, Tenente Portela, está faltando água em vários bairros da cidade.

Os locais afetados são os seguintes:

Partes do centro, bairros Isabel, Fries e Rubino Martini.

Uma equipe operacional de Ijuí está auxiliando a Corsan de Tenente Portela para realização do conserto.

O retorno do abastecimento de água está previsto para às 18 horas de forma gradativa.

Registros de falta de água ligar para 08006466444, aplicativo da Corsan, Site ou Whats 24 horas 051997046644

