Rodovias estaduais seguem com bloqueios por conta das chuvas em Santa Catarina

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina Atualização às 13h50 Várias rodovias estaduais de Santa Catarina registram trechos de interrupção total ou parcial em função das chuvas. As equipes da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE) atuam para liberação dos trechos e alertam para o risco de mais deslizamentos em função do solo molhado. Confira a situação em cada região até as 13h50 desta quinta-feira, 5, conforme as coordenadorias regionais da SIE: Meio Oeste ????SC-453, KM 62, Luzerna para Ibacaré) – Tráfego em meia pista. ????SC-453, KM 64, Luzerna para Ibacaré) – Tráfego em meia pista ????SC-135, KM 136+450 (em Pinheiro Preto): interdição total por queda de barreira e árvores na pista. ????SC-120, KM 237 (Curitibanos para São José do Cerrito): Trânsito em Meia Pista, Queda de Barreira. Região do Vale ???? SC- 350, km 334 - Centro de Rio do Oeste, rodovia interditada. ???? SC- 350, km 334 - Laurentino, rodovia interditada. Região Serrana ????Serra do Corvo Branco - SC- 370, queda de aterro na cabeceira da ponte – Interdição total da via. ????SC-390, Bom Jardim da Serra, Km 383, trânsito em meia pista. ????SC-110 - Trecho: Urubici para São Joaquim ( localidade de Vacas Gordas ) – Trânsito em meia pista no local. Região Sul ????SC-370 em Grão Pará, km 115, tráfego em meia pista. ????SC-108 – Braço do Norte, km 308, tráfego em meia pista. ????SC-108 – Cocal do Sul, km 358, tráfego em meia pista. ????SC-390, entre Orleans e Pedras Grandes, km 445, interdição total da via. ???? Grão Pará – Queda de aterro da cabeceira da ponte. Trecho interditado. ????SC-390 - Serra do Rio do Rastro - rodovia interditada. ????SC-108 – Rio Fortuna, km 290 – Rodovia interditada. Grande Florianópolis ????SC-108 - Rancho Queimado a Anitápolis, km 217 ao 252 – Interdição total e parcial em alguns pontos da via. ???? SC-410, no km 19, em Canelinha. Tráfego de veículos interditado até sexta-feira, 6, para a realização dos serviços de desobstrução da drenagem pluvial que corta a rodovia.