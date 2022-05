Governador vistoria áreas atingidas no Alto Vale do Itajaí e reforça ações para prevenir cheias

O governador Carlos Moisés vistoriou na manhã desta quinta-feira, 5, áreas atingidas pelas chuvas no Alto Vale do Itajaí e reforçou o compromisso do Estado de investir permanentemente na prevenção de enchentes na região.

“O evento mostra que estas pautas têm de estar sempre presentes. Estamos no caminho, conseguimos tirar da gaveta projetos aguardados há décadas, como a barragem de Botuverá, e fazer planos para o futuro”, destacou Carlos Moisés em coletiva à imprensa.

Moisés sobrevoou a região ao lado do chefe da Defesa Civil, David Busarello, do deputado estadual Jerry Comper e do prefeito de Rio do Sul, José Eduardo Thome. Em reunião na sede do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd) de Rio do Sul, Estado e município avaliaram a situação e as próximas ações.

O prefeito relatou que 6,9 mil pessoas foram impactadas, das quais 413 desabrigadas. Em todo Estado,109 municípios relataram à Defesa Civil problemas decorrentes das chuvas.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Além de abrir a licitação para construção dabarragem de Botuverá, obra orçada em R$ 110 milhões, o governo atua na manutenção permanente de outras estruturas de prevenção às cheias. Em José Boateux, por ser terra indígena, foi preciso buscar liberação do Governo Federal para atuar na reparação de danos. Nabarragem de Ituporanga, os trabalhos de manutenção preventiva seguem em toda a estrutura.

“Vamos avançar em mais pequenas barragens para reduzir a recorrência e mitigar, no limite da ação humana, os eventos da Natureza”, completou Moisés.

À tarde, Moisés e Busarello irãovistoriar as áreas atingidas no Sul do Estado. Em Tubarão, o governador vai se reunir com o prefeito Joares Ponticelli no Cigerd, a partir das 14h15. Em seguida, haverá atendimento à imprensa no local.

Leia também

>>> Rede Laço auxilia busca por voluntários para ajudar pessoas atingidas pelas cheias no estado