Soluções criadas por GovTechs são apresentadas na Casa do Governo no South Summit

Gerar soluções que auxiliem a gestão pública a aprimorar as entregas aos cidadãos é o objetivo das GovTechs, que têm espaço para divulgar propostas aos desafios do governo em diversas áreas no South Summit Brasil. Na manhã desta quinta-feira (5/5), segundo dia do evento global de inovação, a Casa do Governo do Rio Grande do Sul foi palco para que algumas startups apresentassem seus projetos nas áreas de engajamento do cidadão, serviços públicos e eficiência administrativa. Durante o pitch, como é conhecido o momento da apresentação, os participantes receberam questionamentos e apontamentos de especialistas.

Além do encontro, organizado pela Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do RS (Procergs), a Casa do Governo abrigou palestras promovidas pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), entre as quais a apresentação dos ecossistemas de inovação do RS, com destaque para o Pacto Alegre, da Capital, e o Promove Lajeado, uma abordagem sobre o Marco Legal das startups e do empreendedorismo inovador.

Até sexta-feira (6/5), a Casa do Governo seguirá com diversos encontros e debates voltados à inovação na esfera governamental. A programação completa pode ser acessada no site do South Summit Brasil (https://www.southsummitbrasil.com/).

South Summit

Realizado desde 2012 em Madri, na Espanha, o South Summit é uma plataforma global de inovação e aproximação entre startups, empresas e fundos de investimento globais. Já movimentou cerca de US$ 8,8 bilhões em investimentos. A edição brasileira tem a correalização do governo do Rio Grande do Sul, South Summit Espanha e IE University, com apoio da prefeitura de Porto Alegre.

• Até as 11h desta quinta-feira haviam sido emitidas 13.482 credenciais para entrada no evento no Cais Mauá.