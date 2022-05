Travessia no Porto Soberbo segue suspensa

A travessia entre Brasil e Argentina, via Tiradentes do Sul e El Soberbio, foi interrompida na tarde de ontem, quando o nível das águas Rio Uruguaí estava acima dos 8,3 metros e subindo.

Apesar da queda no ritmo de elevação das águas durante a noite, as autoridades argentinas se mantêm em alerta, uma vez que se rio subir acima dos 12 metros, já é necessária a evacuação de pelo menos dois bairros localizados na cidade de El Soberbio.

Na manhã de hoje, por volta das 10 horas, o nível no local estava acima dos 10 metros e seguia em ritmo de elevação. A travessia deve seguir suspensa até que o nível das águas se normalize.

A empresa responsável pela travessia, informou a nossa reportagem nessa manhã, que a tendência é de que o transporte de margem a margem do rio volte ao normal somente amanhã, desde que não ocorram mais chuvas e a superfície de água comece a baixar nas próximas horas.

O Instituto Nacional de Meteorologia ainda mantém um alerta para o risco de cheias e alagamentos na bacia do Rio Uruguai na divisa com Santa Catarina, mantendo sob sistema de monitoramento as cidades de Barra do Guarita, Tiradentes do Sul e Iraí.

