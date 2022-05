Diminuí o ritmo de subida das águas do Rio Uruguai e travessia volta ao normal

Na noite desta quarta-feira, 04, a travessia entre o Rio Grande do Sul e Santa Catariana, através de Balsa, foi suspensa em virtude do aumento significativo do nível das águas do Rio Uruguai. Na noite de ontem o rio estava com quase 8 metros acima do normal e subia cerca de 18 centímetros por hora.

Como não ocorreram mais chuvas durante a noite, o ritmo de subido das águas caiu para seis centímetros por hora e na manhã de hoje o nível estava acima dos 8,5 metros, no entanto, as empresas que fazem a travessia via balsa e barcos voltaram a operar normalmente.

Uma preocupação é sobre o represamento de água pela Usina Voz de Chapecó, que ontem estava operando próximo do limite. Se seguir chovendo a tendência é de que a Usina seja obrigada a abrir parte de suas comportas e com isso a água deverá descer em direção a Barra do Guarita, alagando margens e causando transtornos nas comunidades ribeirinhas. Nos últimos comunicados a Usina informou que por hora mantém sua capacidade de represamento dentro do normal.

O Instituto Nacional de Meteorologia ainda mantém um alerta para o risco de cheias e alagamentos na bacia do Rio Uruguai na divisa com Santa Catarina, mantendo sob sistema de monitoramento as cidades de Barra do Guarita, Tiradentes do Sul e Iraí.

