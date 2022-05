Sede do governo estadual é instalada no South Summit Brazil

A sede do governo gaúcho foi instalada, temporariamente, nesta quarta-feira (4/5), no Cais Mauá, espaço onde ocorre o South Summit Brazil, evento de inovação e tecnologia que segue até sexta-feira (6/5) na capital.

O governador Ranolfo Vieira Júnior e uma equipe de secretários participaram da transferência da sede do Executivo, iniciativa que integra o projeto Avançar Pelo Rio Grande – Governo na Comunidade.

Ranolfo falou sobre a importância de levar o governo para feiras que ocorrem no Estado.“Esta é uma semana excepcional para os gaúchos. Estamos recebendo este grande evento que, pela primeira vez, ocorre fora da Europa e se instala aqui, no nosso Rio Grande e na nossa capital Porto Alegre. Estamos aqui com 13 secretarias, instalando a sede de governo no South Summit, dentro de um projeto que criamos para aproximar o Estado da comunidade”, disse o governador.

O projeto, que será levado a diversas cidades gaúchas, busca aproximar o governo dos municípios e de seus moradores, além de promover feiras e eventos que ocorrem no RS. Na semana passada, o governo foi transferido para a Exposol, em Soledade, e para a Fenasoja, em Santa Rosa.

Participaram da assinatura de instalação do governo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, secretários de Estado e deputados estaduais e federais.