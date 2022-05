Infraestrutura lança campanha Maio Amarelo e exibe novo modelo de CNH

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, lançou hoje (4) a 9ª edição da campanha Maio Amarelo. Com o tema Juntos Salvamos Vidas, a iniciativa visa a conscientizar motoristas e pedestres sobre os riscos do trânsito e para diminuir a violência nas estradas.

O ministro informou que o governo federal está comprometido com a duplicação de rodovias e a melhoria na infraestrutura de sinalização das vias brasileiras.

Marcelo Sampaio afirmou ainda que assinou um documento que estimula as “pautas positivas” e as boas atitudes no trânsito.

“A gente trabalha muito com o formato punitivo - falhou a gente dá uma multa. É importante ter a ideia do cadastro positivo: aquele cidadão que não teve nenhuma infração de trânsito no ano, porque não ter desconto no IPVA e no seguro do veículo?”

A medida citada pelo ministro consta no texto da nova Lei de Trânsito (14.071/20) e será viabilizada pelo Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

CNH

Durante a cerimônia, o secretário nacional de trânsito Frederico de Moura Carneiro entregou ao ministro o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que será implementada em 1º de junho.

Entre as mudanças no documento, o esquema de cores e a distinção entre carteiras provisórias, marcadas com a letra P, e definitivas, marcadas com a letra D.