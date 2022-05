Celesc atualiza situação do sistema elétrico atingido pelas chuvas  

A Celesc trabalha para a rápida recuperação do sistema elétrico, afetado pelas chuvas incessantes que atingem Santa Catarina desde a última segunda-feira, 2. Até as 17h30 desta quarta-feira, 4, a Região Sul foi a mais atingida pelos temporais.

NÚCLEO SUL

Até o momento, a Região Sul foi a mais atingida pelos temporais. As ocorrências registradas na cidade de Tubarão durante a madrugada, decorrentes da vegetação que desceu com o leito do Rio Tubarão atingiu a rede de distribuição foram solucionadas por equipes da Celesc ainda na manhã desta quarta-feira, 4.

Por volta das 17h, havia interrupções de energia nos bairros Bom Pastor, Morrotes e São João, além de casos de falta de luz pontuais, somando aproximadamente 230 unidades consumidoras afetadas. No momento, a Celesc mobiliza 15 equipes de plantão de emergência e mais três equipes de manutenção pesada, que atuam nas manobras e reparos do sistema elétrico.

Em razão do estado de emergência decretado pela Prefeitura de Tubarão, o atendimento presencial da loja da Celesc foi suspenso a partir do meio-dia. Nesta quinta-feira, 5, a loja deve permanecer fechada, situação que será reavaliada ao longo do dia. Os clientes que precisarem devem procurar atendimento on-line, nos canais oficiais da Celesc: Agência Web (no sitewww.celesc.com.br), do aplicativo (gratuito para celulares iOS) e pelos números de teleatendimento: 08000 48 0196, para emergências e 08000 48 0120, para assuntos comerciais.

NÚCLEO VALE

Na região de Rio do Sul, o nível da água impediu o acesso dos atendentes até os postos de atendimento da Celesc nas cidades de Atalanta, Witmarsum, Chapadão do Lageado, Aurora, Lontras, Vitor Meireles e Presidente Nereu, que ficaram fechadas nesta quarta-feira. A situação será reavaliada nesta quinta-feira, 5. Nos outros municípios que integram o Núcleo Vale da Celesc, as lojas de atendimento e a rede elétrica estão funcionando normalmente. A região encontra-se em estado de alerta e a evolução do nível da é acompanhada pelas equipes da Empresa de forma constante.

NÚCLEO LESTE

No Núcleo Leste da Celesc, 16 equipes de emergência trabalham para atender as ocorrências emergenciais. Eram cerca de 150 ocorrências relacionadas à interrupção de energia por volta das 16h. Com o encharcamento do solo, alguns postes cederam e outros chegaram a tombar. Também foram registradas ocorrências devido à vegetação na rede, principalmente no interior. O foco principal dos trabalhos segue na retirada de vegetação e objetos da rede elétrica, além de atendimento a falta de energia em unidades consumidoras, na reposição de ramais de ligação partidos.

NÚCLEO GRANDE CAPITAL

O Núcleo Grande Capital da Celesc registrou, da noite de terça até a manhã desta quarta-feira, quedas de postes em cidades da Grande Florianópolis, em decorrência do volume de chuvas. Equipes da Celesc atuaram nos reparos das estruturas atingidas, especialmente em Angelina, Nova Trento e Palhoça.

NÚCLEO MEIO-OESTE

Na região atendida pelo Núcleo Meio-Oeste, a situação ocasionada pelas fortes chuvas foi praticamente normalizada na tarde desta quarta. Durante a manhã, um deslizamento de terra atingiu a rede elétrica em Videira, enquanto em Joaçaba a queima de transformadores e quedas de árvores interromperam o fornecimento de energia. Técnicos da Celesc atuaram nos locais e já recuperaram os sistemas.

Na cidade de Ibicaré, a loja de atendimento da Celesc ficou fechada durante a tarde, porque parte da equipe não conseguiu acesso ao local em virtude das chuvas. A loja de Luzerna também foi fechada, ainda durante a manhã, porque o nível do rio estava subindo. A situação será reavaliada nesta quinta-feira, 5. As outras lojas da região estão abertas e assim devem permanecer, já que não foram identificados riscos de alagamento.

Nas cidades atendidas pelo Núcleo Planalto, Núcleo Norte e Núcleo Oeste da Celesc a situação seguia normal durante a tarde desta quarta-feira, apesar de o nível dos rios da região estarem elevados em algumas áreas.

O QUE FAZER EM CASO DE DANOS NA REDE

Em caso de danos à rede elétrica provocados por chuvas e tempestades, como queda de fios e de postes, sempre considere a rede energizada e em hipótese alguma aproxime-se.

Se a sua unidade consumidora registra energia em meia fase, desligue os equipamentos eletrônicos da tomada. Informe essas ocorrências no telefone 08000 48 0196 (emergência).

Para registrar falta de energia, envie SMS para 48196 com a mensagem SEM LUZ + nº da unidade consumidora e o sistema será notificado imediatamente.

:: Acompanhe a situação do fornecimento de energia em tempo real

Os demais canais oficiais de atendimento online são: 08000 48 0120 9 (comercial), 08000 48 3232 (ouvidoria) ewww.celesc.com.br(agência web).