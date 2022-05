Assistência Social de Tenente Portela lança campanha do agasalho 2022

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana deu início nesta semana a Campanha do Agasalho 2022. Com o tema “Doar faz bem!”, a ideia é mobilizar a comunidade para que faça doações de roupas, calçados e cobertores. O objetivo é arrecadar peças adequadas à estação e às baixas temperaturas do nosso inverno.

Conforme a secretária Rosangela Fornari, podem ser doados itens como calças, casacos, blusões, calçados fechados, mantas, luvas, meias, toucas, cobertores e edredons em bom estado de uso. A titular da pasta destaca que as doações poderão ser entregues na sede da Secretaria, localizada na Rua Luis Carlos Schepp, 31, ao lado do Fórum. “Quem não conseguir trazer, é só ligar para o 3551 2011 que a gente busca”, acrescenta.

Ao longo do ano a Secretaria organiza semanalmente o “Shopping Zero” oportunidade em que as pessoas carentes podem retirar gratuitamente agasalhos. A ação contempla moradores da cidade, do interior e da Terra Indígena do Guarita.

Além de contar com a solidariedade da comunidade portelense, a Secretaria de Assistência Social também buscará angariar doações junto a Defesa Civil do Estado.