Em Santa Catarina 26 municípios registram ocorrências causadas pelas fortes chuvas

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O Corpo de Bombeiros Militar também atua desde o início das ocorrências nas ações de resgate de pessoas, além de ações de desobstrução de rodovias, corte de árvore e ainda o monitoramento de locais em que podem ter deslizamentos.

O governador Carlos Moisés,que determinou a ativação da Sala de Situação da Defesa Civil estadual na terça-feira, lamentou as mortes confirmadas e segue acompanhando a situação das chuvas. O chefe do Executivo ressaltou que o momento é de dar total atenção às pessoas que precisam. “Nossas equipes já estão nos locais para levar auxílio para aqueles que foram atingidos. A situação ainda é de cautela com mais chuvas, por isso é importante que a população se mantenha atenta aos alertas da Defesa Civil”, afirmou Carlos Moisés.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Houve ainda significativo aumento dos níveis dos rios, chegando em situação de alerta para inundação nas regiões do Litoral Sul, Planalto Sul (com destaque para a Bacia do Rio Tubarão), Oeste e Meio-Oeste.

O meteorologista chefe da Defesa Civil, Murilo Freta, informou que levantamentos apontam precipitações superiores a 200 mm nos municípios de Garopaba (262mm), Santa Rosa de Lima (262mm), Florianópolis (234mm), Mirim Doce (226.2), Rio Fortuna (226mm) e São Martinho (226mm).

Conforme ele, ainda existem condições de chuvas volumosas para as próximas 24 horas. A formação de um ciclone extratropical influenciará nos volumes de chuvas, previstos para passar dos 200mm no Litoral Sul e Grande Florianópolis e pontualmente em 150mm no Vale do Itajaí.

“O risco segue muito alto para ocorrências como alagamentos, enxurradas e inundações. Ainda há condições de fortes ventos e mar agitado. A Defesa Civil recomenda cautela e cuidados redobrados, não transitar em pontes e pontilhões submersos, estar atento a qualquer movimentação de massa, postes inclinados e rachaduras nas paredes. Em caso de ocorrência ligue 199 ou 193”, informou.

Um novo boletim será divulgado às 18 horas, com mais informações sobre possíveis desalojados e desabrigados.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Situação das barragens

A Defesa Civil de Santa Catarina determinou nesta quarta-feira, 4, o fechamento das comportas da barragem de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. O comando para a operação ocorreu às 11h06 após reunião ampliada que envolveu o secretário chefe da Defesa Civil, David Busarello, técnicos da DCSC e da região.

Situação nas estradas

Equipes da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e da Polícia Militar Rodoviária monitoram a situação, ocasionada pelo alto volume de chuvas dos últimos dias. A SIE informa interrupções de pista.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Aulas suspensas pelo Estado

A Secretaria de Estado da Educação comunicou que 154 escolas estaduais estão com as aulas suspensas nesta quarta-feira, 4. O principal motivo da suspensão é devido à locomoção dos estudantes, que por causa das chuvas não conseguem chegar às unidades. O retorno das aulas está previsto até o fim da semana, a depender da situação de cada região. A reposição das aulas está garantida para cumprimento dos 200 dias letivos previstos em lei.

As suspensões atingem escolas das coordenadorias regionais de Educação de Araranguá, Caçador, Criciúma, Ibirama, Laguna, Rio do Sul, São Lourenço do Oeste, Taió, Timbó, Tubarão e Videira.

Fornecimento de água

As equipes da Casan em todo o estado estão mobilizadas para normalizar os sistemas e o atendimento à população. Por esse motivo, é fundamental que a população faça o uso econômico da água neste período.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Energia

A Celesc está em alerta devido às chuvas incessantes que atingem Santa Catarina desde a última segunda-feira, 2.

