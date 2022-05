Governador sanciona leis de autoria de deputados estaduais

O governador Ranolfo Vieira Júnior sancionou, nesta quarta-feira (4/5), cinco projetos de lei de autoria de deputados estaduais.

“Sancionamos hoje leis importantes propostas pelos nossos deputados, que mostram a qualidade do parlamento gaúcho. São leis para trazer mais transparência ao serviço público, valorizar eventos culturais, intensificar o combate à violência contra a mulher, combater crimes rurais e também fomentar a atividade econômica. São demandas da nossa sociedade que recebem voz e representação na Assembleia Legislativa e que hoje o governo do Estado formaliza”, disse o governador.

O ato ocorreu no salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini, com participação de secretários estaduais, parlamentares e prefeitos.

Projetos de lei sancionados:

•Projeto de lei 281/2020

Proponente: deputado Giuseppe Riesgo

Ementa: altera a Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, que institui o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e dá outras providências.

•Projeto de lei 274/2021

Proponente: ex-deputado Clair Kuhn

Ementa: reconhece o município de Panambi como a cidade do Käsekuchen, cria o Dia do Käsekuchen e inclui a data no calendário oficial de eventos do Estado.

•Projeto de lei 181/2019

Proponente: deputada Kelly Moraes

Ementa: veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, e dá outras providências.

•Projeto de lei complementar 111/2017

Proponente: deputado Sérgio Turra

Ementa: altera a Lei Complementar nº 14.836, de 14 de janeiro de 2016, que estabelece normas de finanças públicas no âmbito do Estado, voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, cria mecanismos prudenciais de controle com objetivo de alcançar o equilíbrio financeiro das contas públicas e dá outras providências.

•Projeto de Lei 270/2020

Proponente: deputado tenente-coronel Zucco

Ementa: institui a Política de Combate ao Abigeato e aos Crimes em Áreas Rurais.

Texto: Thamíris Mondin e Suzy Scarton