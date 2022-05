Polícia Federal faz operação contra fraude em licitações de merenda

Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão hoje (4) na capital paulista e em Mairiporã, na região metropolitana, em uma operação contra fraudes em licitações para compra de merenda escolar. De acordo com as investigações, as irregularidades na aquisição de alimentos aconteceram entre 2017 e 2021, em Cruzeiro, e, entre 2017 e 2018, em Lavrinhas, ambos municípios do interior paulista.

Segundo a PF, as ações de busca foram realizadas nas residências dos sócios e nas sedes das empresas investigadas.

As investigações são um desdobramento da Operação MedCruz, realizada em maio de 2020, que apurou irregularidades em contratos para gestão de saúde no município de Cruzeiro com uma organização social. De acordo com a PF, foram descobertos indícios de outras fraudes em licitações, com a manipulação de orçamentos, direcionamento das concorrências e contratações emergenciais com justificativas falsas.

A apuração apontou ainda que os sócios das empresas suspeitas fizeram pagamentos de propina a um servidor público municipal.