Força-tarefa da PF e Civil prendem suspeito de matar menina no Rio

Uma força-tarefa da Polícia Federal e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje (4) um suspeito de matar a menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos, em Angra dos Reis, no sul fluminense. A criança foi atingida por uma bala perdida na noite do último domingo (1º), no bairro de Volta Fria.

O homem, suspeito de disparar o tiro que atingiu acidentalmente a menina, estava escondido na casa do pai, em São Gonçalo, na região metropolitana fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teria atirado contra um usuário de drogas que devia dinheiro ao grupo criminoso do qual o suspeito faria parte. A bala acabou atingindo Karina.

Ontem, outro suspeito de participar da ação criminosa que resultou na morte da menina foi preso.