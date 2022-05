Governador Ranolfo instala sede do governo e participa da abertura do South Summit Brazil

Dentro do projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade, o Executivo estadual será instalado, nesta quarta-feira (4/5), no South Summit Brazil, em Porto Alegre. Com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, a instalação ocorre às 17h45, logo antes da abertura oficial do evento na capital.

O projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade prevê a instalação da sede do Executivo em diversas feiras estaduais ao longo do ano.

Logo em seguida, o governador Ranolfo participará da abertura oficial do South Summit Brazil, a partir das 18h. A abertura também contará com a presença do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do presidente do South Summit Brazil e fundador do hub 4ALL, José Renato Hopf, e da presidente e fundadora da plataforma South Summit, María Benjumea.

A programação completa do South Summit Brazil pode ser conferida emhttps://www.southsummitbrasil.com

Aviso de pauta

O quê: instalação da sede do governo e abertura do South Summit 2022

Quando: quarta-feira (4/5), a partir das 17h45

Local: Cais Embarcadero (av. Mauá, 1.050) - Porto Alegre