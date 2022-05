Evolui obra do acesso a Senador Salgado Filho

Os serviços de pavimentação do acesso a Senador Salgado Filho, no noroeste do Estado, já receberam em alguns trechos as camadas iniciais de pavimento. Executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a obra 18,8 quilômetros da VRS-867 entre Senador Salgado Filho e Giruá terá investimento R$ 22,8 milhões com recursos do Tesouro do Estado. O município integra a lista de 14 comunidades gaúchas com ligação asfáltica em andamento na malha rodoviária estadual.

“Em pouco mais de três anos, já conseguimos entregar 12 acessos asfaltados e seguimos trabalhando firme para viabilizar novas obras que trarão desenvolvimento a municípios do interior”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

“É uma obra que está evoluindo no ritmo adequado, com equipes de terraplenagem, drenagem e pavimentação trabalhando simultaneamente, em segmentos específicos da rodovia”, diz o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo, ao estimar que, já ao final do ano, os moradores de Senador Salgado Filho poderão percorrer os primeiros quilômetros prontos de asfalto da via.