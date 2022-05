Governador monitora situação das chuvas no estado na sede da Defesa Civil

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O governador Carlos Moisés se reuniu com os técnicos da Defesa Civil estadual no fim da tarde desta terça-feira, 3, para monitorar a situação das chuvas que caem de maneira incessante em Santa Catarina desde segunda-feira. A previsão indica que deve continuar chovendo ao longo de toda a quarta-feira, 4. As regiões que devem receber os maiores volumes pluviométricos são o Sul e a Grande Florianópolis. O Vale do Itajaí e a Região Serrana também estão em alerta.

“Acionamos a sala de situação e seguimos monitorando os mapas meteorológicos. Todos os órgãos do Estado estão de prontidão para atender as eventuais ocorrências. Os Grupos de Ações Coordenadas (Gracs) também foram acionados. A situação exige atenção. Em caso de emergência, a população deve ligar nos números 193 ou 199”, diz Carlos Moisés.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O chefe da Defesa Civil estadual, Davi Busarello, contou ao governador que já são diversas ocorrências de alagamentos e deslizamentos em cidades de Santa Catarina. Ele relatou que os trabalhos estão sendo realizados em coordenação com as prefeituras. Até o momento, dois óbitos de dois homens foram confirmados em São Joaquim. Eles foram encontrados em um carro.

Os alertas de atenção máxima seguem até a próxima quinta-feira, 5, com risco alto para alagamentos, inundações e deslizamentos, principalmente para o Litoral Sul. Devido aos grandes volumes de chuva registrados nas últimas horas, houve significativo aumento dos níveis dos rios, chegando em nível de alerta para inundação nas regiões do Litoral Sul, Planalto Sul (com destaque para a Bacia do Rio Tubarão), Oeste e Meio-Oeste.