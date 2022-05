Maio Laranja trará novos programas de combate ao abuso infantil

Neste Maio Laranja, criado para chamar a atenção da sociedade sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, o governo deve lançar uma série de estratégias para combater esses tipos de crimes. Para falar sobre esse assunto a ministra Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, é a convidada do programaA Voz do Brasildesta terça-feira (3).

Entre as iniciativas que serão abordadas estão Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes e o Programa de Proteção à Vida de Crianças e Adolescentes. O Observatório Nacional da Criança e do Adolescente, com dados sobre esse público também será tema da entrevista.

Na conversa, Cristiane Britto vai falar sobre os principais canais de denúncia e como denunciar as violações contra crianças e adolescentes.

Assista, ao vivo, na Voz do Brasil: