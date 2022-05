Tráfego de veículos está bloqueado na VRS-811, em Travesseiro

O tráfego de veículos está bloqueado no km 4,7 da VRS-811, no acesso a Travesseiro, no Vale do Taquari. A interdição ocorre no trecho onde houve deslizamento do talude na última terça-feira (26/4) e visa preservar a segurança dos motoristas diante dos riscos de novos escorregamentos.



Após cessarem as chuvas, a equipe técnica do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) avaliará as condições da rodovia para verificar a possibilidade de liberação do trânsito. Por enquanto, os usuários devem utilizar como rota alternativa para Travesseiro a BR-386, em Marques de Souza, ou as estradas municipais que ligam a cidade e Arroio do Meio.