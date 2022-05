Vacinação em SC: segunda dose de reforço contra a Covid-19 passa a ser recomendada para idosos com 70 anos ou mais

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina, seguindo orientação do Ministério da Saúde, passa a recomendar a partir desta terça-feira, 3, a aplicação da segunda dose de reforço para idosos com 70 anos ou mais e para pessoas acima de 60 anos que vivem em instituições permanentes.

Os municípios catarinenses que tiverem doses disponíveis em estoque já podem começar a aplicação da segunda dose de reforço nestes públicos. A orientação é que a vacinação comece da maior faixa etária para a menor, ou seja, começando pelos idosos com 79 anos, 78 anos e, assim, sucessivamente.

Antes disso, a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 estava indicada apenas para idosos com 80 anos ou mais. Até este momento, 28.305 idosos com 80 anos ou mais receberam a dose.

A segunda dose de reforço deve ser aplicada com um intervalo de 4 meses após a primeira dose de reforço. As vacinas utilizadas para a aplicação desta dose podem ser a Pfizer, a AstraZeneca ou a Janssen. De acordo com o Ministério da Saúde, estudos mostram que a aplicação de mais uma dose de reforço aumenta em mais de cinco vezes a imunidade uma semana após a aplicação.

:: A orientação do Ministério está disponível naNota Técnica nº28/2022