Forças de Segurança reforçam policiamento na capital em semana de grandes eventos

O policiamento será intensificado em Porto Alegre nesta primeira semana de maio para garantir uma programação segura a todos os participantes de três grandes eventos que serão realizados na capital. A ação será realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), e trabalho integrado com outros órgãos das esferas federal, estadual e municipal. Entre amanhã (4/5) e sexta (6/5), ocorrerá uma das maiores plataformas de inovação do mundo, o South Summit. Na quinta-feira (5/5), Porto Alegre receberá o show da banda de heavy metal americana Metallica. E de sexta a domingo (6, 7 e 8/5), será a vez do desfile das escolas de samba no Complexo Cultural do Porto Seco.

Para afinar o planejamento integrado, o secretário da Segurança Pública, coronel Vanius Cesar Santarosa, conduziu nesta segunda-feira (2/5) a última reunião geral para debater as principais ações, em especial as voltadas ao South Summit, reconhecido como uma plataforma global para inovação e conexões entre os principais participantes do ecossistema global, startups, corporações e investidores para gerar resultados e negócios. Contando com mais de 400 palestrantes, o evento já contabiliza mais de 10 mil inscritos de 70 países.

No encontro no Centro Administrativo Fernando Ferrari, participaram o secretário estadual de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, o secretário de Turismo, Raphael Ayub, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, e o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda. As chefias das vinculadas da SSP e representantes de órgãos federais, estaduais e municipais parceiros também estiveram presentes.

South Summit

South Summit, que já contabiliza mais de 10 mil inscritos de 70 países, vai reunir 850 operadores de segurança - Foto: Gregori Bertó / SSP

As ações voltadas ao South Summit vão reunir 850 operadores de segurança, somados os efetivos municipal, estadual, federal e privado. “A Secretaria da Segurança Pública, por meio das suas diretorias e vinculadas, reforçou as diretrizes de inteligência e integração do RS Seguro para que cada instituição, na sua competência, possa estar preparada para todos os cenários nessa semana de grandes acontecimentos na Capital. Não tenho dúvida que essa união nos permitirá ter excelentes eventos, assegurando a segurança de todos", afirmou Santarosa.

BM, PC, IGP, DetranRS e CBMRS utilizarão logística e inteligência para acompanhamento dos eventos - Foto: Gregori Bertó/SSP

Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Instituto-Geral de Perícias (IGP), Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) utilizarão logística e inteligência para acompanhamento das três programações. “Faço questão de registrar minha total gratidão às instituições da Segurança Pública por todo o empenho para esse planejamento. A organização do South Summit já nos deu um retorno da ótima impressão em tudo que preparamos nesses poucos meses de organização. E essa integração das instituições, que já se manifesta na Gestão de Estatística em Segurança (GESeg) do RS Seguro, foi fundamental", afirmou o secretário Gastal.

O CBM contará com 41 bombeiros, sete viaturas, dois caminhões de combate a incêndio e uma viatura de busca e salvamento. Militares dos bombeiros e do Comando Ambiental da BM (CABM) irão monitorar a circulação das embarcações e prevenir acidentes no Guaíba com duas embarcações e uma moto aquática junto ao Cais Mauá, onde serão desenvolvidas as atividades do South Summit.

A BM ainda vai empregar 255 brigadianos e 55 viaturas para policiamento no Cais Mauá e pontos estratégicos como Palácio Piratini, Paço Municipal, Mercado Público, Casa de Cultura Mario Quintana, Aeroporto Salgado Filho, terminais de ônibus, hotéis e rede gastronômica do 4° Distrito. As duas bases móveis da BM e a Delegacia Móvel da PC, que ficarão dentro da área reservada ao South Summit no cais, contarão com agentes da Delegacia de Polícia para o Turista (DPTur) e policiais militares fluentes em outras línguas para eventuais atendimentos a estrangeiros. Aeronaves das duas instituições também sobrevoarão o evento. Com efetivo de 146 policiais, a PC utilizará 31 viaturas.

O local do evento ainda terá uma tenda do Balada Segura, com dois agentes do DetranRS para ação educativa, que irá esclarecer dúvidas e curiosidades dos participantes, especialmente sobre os testes de bafômetro. Ainda estarão no terreno ambulâncias do serviço de socorro privado contratado pela organização da feira e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Plataforma de Observação Elevada (POE) do Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI) da SSP também estará no local para auxiliar com a central móvel de videomonitoramento e servirá também como centro integrado de gestão, para intercâmbio de informações entre as diversas instituições envolvidas.

Pelo IGP trabalharão, 35 peritos, com a disponibilidade de quatro viaturas e equipamentos de identificação civil e criminal, a serem empregados em escala de equipes de plantão para assegurar o pronto atendimento de eventuais ocorrências que demandem o serviço pericial.

Atuando com a integração e troca de informações, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) fará intercâmbio de dados, inclusive com agências internacionais, tendo em vista a amplitude global do evento, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o policiamento nas rodovias federais, especialmente nos acessos de entrada e saída de Porto Alegre.

Pelo município, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fará orientação de trânsito para chegada e saída ao Cais, inclusive com áreas específicas de embarque e desembarque para transporte por aplicativo. Além disso, diariamente, 60 agentes da Guarda Municipal, divididos em mais de 20 viaturas, estarão ampliando a segurança do público e dos armazéns, de forma ininterrupta. Os agentes municipais contarão ainda com um posto avançado no local. Além do sistema de câmeras, um drone será utilizado para aumentar a vigilância do espaço. “Cada vez mais, Estado e Município estão atuando de forma integrada para ampliar a segurança na capital”, afirmou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

Show do Metallica e Carnaval

Com intuito de garantir ainda a segurança da população que irá acompanhar os outros dois grandes eventos da semana, o show do Metallica e os desfiles de Carnaval, ambas as programações também terão reforço da presença policial, além de controles de trânsito e acesso.

Para apresentação do Metallica, no estacionamento da Federação das Indústrias do RS (Fiergs), a abertura de portões está prevista para as 17h, com início do show às 21h. A expectativa de público para o espetáculo é de cerca de 30 mil fãs. A BM fará a segurança externa do local com 95 policiais militares, com apoio de aeronave do Batalhão de Aviação (Bav-BM).

Os desfiles de Carnaval deste ano, no Complexo Cultural do Porto Seco, terão arquibancadas cobertas para 1,5 mil lugares, acomodações ao ar livre, pista com 11 setores e camarotes, três portarias de acesso, além de camarotes especiais para imprensa, prefeitura, corte e convidados. No total, o evento poderá acomodar 4.660 pessoas a cada noite de desfiles. O complexo terá também uma área externa com ofertas de bares e o tradicional Butekão do Samba. A previsão é de que circule um público de 20 mil pessoas por noite. O policiamento será feito com 45 policiais em cada um dos três dias de festejo, com 20 viaturas, e apoio de um helicóptero.