Movimento no cartório eleitoral de Tenente Portela triplica nas últimas semanas

Amanhã, 04, encerra o prazo para regularizar o titulo de eleitor com a intenção de votar nas eleições de outubro desse ano. Em Tenente Portela o número de atendimentos aumentou significativamente nas últimas semanas. Abril fechou com 508 atendimentos presenciais no cartório que atende os municípios de Tenente Portela, Derrubadas, Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Miraguaí.

Nos últimos dias a média chegou a 100 atendimentos diários. Na manhã desta terça-feira, 3 de maio, até as 11 horas, chegou a ter fila no cartório com um atendimento de 60 pessoas.

Os serviços procurados vão desde a regularização, transferência e o primeiro título de eleitor. A campanha desenvolvida pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de captar o eleitorado com idade entre 16 e 18 anos está sendo bem recebida, uma vez que um terço dos atendimentos estão sendo direcionados a esse público que busca tirar o título para votar pela primeira vez.

Além do atendimento presencial, o eleitor também pode usar o E-título, plataforma online disponibilizada ao eleitor para os serviços relacionados ao título de eleitor. Segundo o Cartório de Tenente Portela, a média diária de atendimento nesse canal, com eleitores da 101ª Zona Eleitoral está em 25 atendimentos por dia.

Você já regularizou o título?

Tanto alterações cadastrais como novos alistamentos podem ser feitos sem sair de casa, por meio da internet, num computador ou até mesmo num smartphone, acessando o Autoatendimento do Eleitor no Portal do TSE.

Antes de fazer a solicitação, é preciso que você fotografe a frente e o verso de um documento oficial com foto (pode ser o RG ou a CNH, por exemplo) e também um comprovante de residência recente, como uma conta de água ou luz, ou a fatura do celular ou do cartão de crédito. Tire ainda uma selfie segurando um documento que você apresentou próximo do rosto.

Na página do Autoatendimento do Eleitor, clique no serviço que você busca: Tire seu título ou Inclua seu nome social, ou ainda, peça para Imprimir título eleitoral. No Portal do TSE, ainda é possível consultar a situação eleitoral e, caso seja apontada alguma pendência, você ainda pode emitir o boleto da multa eleitoral que estiver em aberto para a regularização do título. É importante frisar que a regularização do documento se efetiva após a compensação do pagamento da respectiva multa e, portanto, é importante que você acompanhe o andamento da solicitação.

Vale lembrar ainda que, de acordo com a legislação eleitoral, o título de eleitor é cancelado por falecimento, duplicidade de inscrições, ausência a três turnos eleitorais consecutivos, sentença judicial e não comparecimento a revisão de eleitorado. Esta última hipótese, no entanto, está suspensa desde 2020 por uma decisão do Plenário do TSE, diante das medidas de contenção da pandemia de covid-19.

