Procon suspende venda de sanduíche do Burger King no DF

O Procon do Distrito Federal (DF) decidiu hoje (2) proibir a rede de lanchonetes Burger King de vender o sanduíche Whopper Costela. A medida foi tomada após o surgimento de denúncias sobre suposta propaganda enganosa.

De acordo com usuários das redes sociais, o hambúrguer não é integralmente feito de costela.

Pela decisão do Procon-DF, a rede está impedida de comercializar o hambúrguer até que sejam feitas correções das informações contidas na publicidade.

"O Procon constatou que há a adição de aromatizante no preparo do hambúrguer, mas não há a presença da carne de costela em si. A informação sobre a real composição do sanduíche não é disposta de modo claro e ostensivo na publicidade do produto, induzindo o consumidor a erro e se caracterizando publicidade enganosa", declarou órgão.

Em posicionamento enviado àAgência Brasil, a empresa informou que foi notificada pelo Procon e irá prestar os esclarecimentos solicitados.

São Paulo

O Procon-SP notificou a empresa a apresentar explicações sobre a composição e a campanha publicitária do sanduíche Whopper Costela até o dia 6 de maio.

Em nota, Guilherme Farid, diretor executivo do Procon-SP, disse o órgão tem olhado com preocupação a publicidade de produtos alimentícios “que destacam um determinado ingrediente que não faz parte da composição daquele produto ou que não tem o ingrediente na sua composição principal”. A situação, segundo ele, pode levar o consumidor ao erro.

A empresa deverá apresentar uma série de documentos ao Procon-SP como a tabela nutricional do sanduíche, os gabaritos das embalagens utilizadas para consumo imediato e para entrega; cópia dos materiais publicitários da divulgação da atual linha do produto; entre outros documentos. Segundo o órgão de defesa do consumidor, se ficar comprovado que houve indução do consumidor a erro, a empresa pode ser multada por publicidade enganosa em até R$ 11,6 milhões.

McDonald's

Na semana passada, o Procon-SP notificou a empresa Arcos Dourados Comércio de Alimentos – rede McDonald's – pedindo explicações sobre a nova linha de sanduíches McPicanha. Segundo nota divulgada pelo órgão, a empresa deverá esclarecer a composição dos novos sanduíches e apresentar informações sobre a campanha publicitária, até o dia 2 de maio.