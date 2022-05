Novos diretores da Porto RS tomam posse

A nova direção da Portos RS tomou posse nesta segunda-feira (2/5), em mais um ato de consolidação da mudança da natureza jurídica de autarquia para empresa pública na gestão dos portos do Rio Grande do Sul.

Na última semana, a Junta Comercial do Estado expediu o CNPJ da empresa, encerrando assim o processo iniciado no ano passado com a aprovação por unanimidade do Projeto de Lei 230/2021 autorizando a alteração. A mudança permitirá mais dinamismo por meio de uma administração mais profissionalizada, gestão das próprias receitas e maior competitividade ao sistema portuário gaúcho.

Cristiano Pinto Klinger, diretor de gestão, administrativo e financeiro desde 2019, assumiu a presidência. Também tomaram posse na diretoria Lucas Meurer Cardoso (Infraestrutura), Natan Colombi Martins (Operações), João Alberto Gonçalves Júnior (Gestão, Administrativa e Financeira) e Henrique Horn Ilha (Meio Ambiente).