Coronel Bicaco: Pedetista sugere esforço conjunto para recuperação das rodovias 317 e 330

A precariedade da ERS 317 (trecho entre a cidade de Coronel Bicaco e o trevo de entroncamento com a BR 468) e da ERS 330 (entre Redentora, Miraguaí e Tenente Portela) levou o vereador Paulo Hermel (PDT) a sugerir um esforço concentrado dos municípios para a recuperação destas rodovias.

Na sessão ordinária do dia 25 de abril, o pedetista disse que motoristas acumulam avarias nos veículos em virtude dos buracos existentes nos respectivos asfaltos. — É comum pneus furados e cortados no caminho para Tenente Portela — acrescentou o edil.

— Os prefeitos têm que fazer uma cobrança mais incisiva em cima do DAER. Esse acesso à Coronel Bicaco é uma vergonha por causa da quantidade de buracos — afirmou Paulo Hermel.

