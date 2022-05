Vereador pede a colocação de tachões em rua da cidade de Coronel Bicaco

Com o argumento de que os veículos trafegam em velocidade elevada na Rua Severino Dias, o vereador Antônio Martins (PP) novamente solicitou a colocação de tachões na via urbana. O pedido verbal foi feito na sessão ordinária da segunda-feira (25/4).

O progressista frisou que a instalação de tachões na Rua Severino Dias já é reivindicada há mais de dois anos. — Há comentários que os materiais já foram comprados. Esperamos que seja verdade — disse o parlamentar do PP.

Antônio Martins destacou que a via urbana tem grande movimento de veículos e, alguns, transitam em alta velocidade. — Então que sejam colocados os tachões antes que algo mais grave aconteça — frisou o vereador.

