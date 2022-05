O Papel de um Peão Farroupilha!

Mateus Cocenski é o 2° Peão Farroupilha do Estado do Rio Grande do Sul (Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

No ano de 1988, por ocasião da 27ª Convenção Tradicionalista do MTG realizada em Caxias do Sul, foi instituído o “Concurso Troféu Farroupilha”, que teve a sua primeira edição no ano seguinte, 1989, em Cachoeira do Sul. O “Concurso Troféu Farroupilha”, atualmente denominado como Entrevero Cultural de Peões, tem o intuído de valorizar principalmente o homem do campo e a figura autêntica do homem gaúcho.

Este entrevero acontece todos os anos no mês de abril, na cidade do atual Peão Farroupilha do Rio Grande do Sul, com o intuito de valorizar a cultura local e que o tradicionalismo possa ser levado a todos os cantos do nosso amado Rio Grande. São provas artísticas e campeiras que nos fazem lembrar o quanto nossos antepassados lutaram para defender esta terra. Assim estudamos a fundo sobre nossa história, nossa formação social e também tudo aqui que estabelece a nossa cultura. E neste ano de 2022, aconteceu na cidade de Palmeira das Missões, o 33º Entrevero de Peões nos dias 21 a 23 de abril, onde nossa Portelinha esteve muito bem representada.

Matheus – Dom de Deus, Presente de Deus - Henrique, Príncipe Poderoso: Matheus Henrique Cocenski 2º Peão Farroupilha do Rio Grande do Sul, representando o CTG Guardiões da Fronteira.

Criado dentro do Tradicionalismo, seguindo os passos do pai, foi aos poucos pegando gosto pela causa. Menino tímido que tive o privilégio de conviver por três anos na Escola Sepé Tiaraju, sorriso doce, fala mansa, que aos poucos foi conquistando seu espaço. Representou com garbo e honra aquele que nos deixou como legado o nome de nossa cidade, Tenente Mario Portela Fagundes, quando da Encenação na Geração e Distribuição da Chama Crioula do Rio Grande do Sul, em agosto de 2019. Emocionou a todos com sua representação

Na sua visão tradicionalista ser um Peão Farroupilha é:

“Ser Peão Farroupilha é estar sempre pronto para as novas batalhas dentro da nossa cultura, é deixar de lado sua família, sua namorada, usar seu tempo em prol do Tradicionalismo, em prol de uma cultura.

Ser Peão é mostrar para as novas gerações que dentro de um CTG existe respeito, valores, pessoas de bem, famílias que acreditam que o tradicionalismo também transmite valores morais e sociais que servirão de base para a criança ou jovem, e assim, consecutivamente, construindo para o futuro. Ser Peão é enaltecer e promover todos esses valores cultuados dentro de uma Entidade Tradicionalista. É elevar o nome de tua cidade, sua Entidade Tradicionalista, sua família, o meio em que você foi criado, as pessoas que estiveram contigo durante toda a tua vida tradicionalista. É representar e ser altaneiro, ter determinação e muita coragem.

Nunca tinha participado de nenhum concurso, minha primeira vez, mas fui com muita garra, muita honra, incorporei o Tenente Mario Fagundes Portela na minha apresentação, onde com toda sua bravura, honra e glória, pude fazer uma ótima apresentação na terra da Palmeira das Missões. Ser Peão é ser uma pessoa voluntária, uma pessoa que se doa por uma cultura, que sempre quer mais. Assim como diz o nome Movimento Tradicionalista Gaúcho, movimenta, buscar mais, é instigar as novas gerações a participar pois a nossa Cultura é muito rica, muito bonita e precisamos cultivar cada vez mais”.

2º Peão Farroupilha do Rio Grande do Sul, Matheus Henrique Cocenski

Matheus! Tua cidade agradece, teu CTG agradece, tua família agradece, teus amigos agradecem por você colocar Tenente Portela mais uma vez na História da Cultura Gaúcha.

Continue buscando, realizando teus objetivos de vida, menino do sorriso doce, fala mansa.

Até a Próxima.