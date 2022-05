Campo Novo realiza a perfuração de poços artesianos no interior

Com os poços perfurados, as redes serão instaladas em breve (Foto: Divulgação)

O município de Campo Novo realizou a perfuração de dois novos poços artesianos para abastecer as comunidades de Vila Turvo e Pontão da Mortandade.

Segundo a administração do município assim que instalados os dois novos poços terão a capacidade de vazão para suprir a necessidade de água potável nas duas comunidades.

Os moradores dessas localidades já vinham reivindicando o abastecimento de água potável a bastante tempo. No recente período de estiagem os moradores enfrentaram enormes dificuldades.

