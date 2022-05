Audiência pública para concessão do Aeroporto Regional Sul, de Jaguaruna, será nesta quarta

É nesta quarta-feira, às 14h, a audiência pública para a concessão do Aeroporto Regional Sul Humberto Ghizzo Bortoluzzi, de Jaguaruna. Aberto ao público, o evento é uma das etapas do processo para entregar a ferramenta à administração da iniciativa privada. São esperados, além da comunidade em geral, possíveis interessados no certame.

Quem vencer o processo terá a concessão do aeroporto pelos próximos 30 anos e, nos primeiros três, deverá realizar melhorias como o alargamento da pista de pouso e decolagem de 30 para 45 metros, a ampliação do terminal de passageiros e a modernização das ferramentas e dos processos do aeroporto. Em contrapartida, o Governo do Estado deverá realizar o aporte de R$ 40 milhões à concessionária, à medida que os investimentos forem realizados.

“É o que chamamos de concessão patrocinada. Com a agilidade da iniciativa privada, a operação vai garantir a celeridade necessária e trazer os tão sonhados investimentos”, explica o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira.

Estão previstas, nestes primeiros anos de concessão, melhorias relacionadas à modernização da ferramenta e dos processos do aeroporto, alargamento da pista, melhorias no terminal, ampliação de banheiros, área de espera, entre outros.

O diretor de Desestatização e Parcerias da Secretaria da Fazenda, Ramiro Zinder, informa que qualquer pessoa também pode consultar o conteúdo referente às minutas do contrato e do edital de licitação no siteespecial.sc.gov.br/ppi/consultas. O material foi elaborado com base no estudo realizado pelo Grupo CGA (Consórcio Moysés Pires, Bacco Arquitetos, CPEA Consultoria, Infraway Engenharia e Terrafirma Consultoria), nos últimos meses. A empresa avaliou fatores como a viabilidade do negócio e as necessidades técnicas do aeroporto, assim como a demanda da região.

Independentemente do processo de concessão, a SIE permanece trabalhando nas melhorias do aeroporto. “O Aeroporto Regional Sul, de Jaguaruna, era uma das estruturas que estava prestes a fechar no começo dessa gestão de Governo. Hoje é a principal conexão do Sul de Santa Catarina com o Brasil e com o mundo”, comemora Vieira.

Saiba mais