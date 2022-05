Câmara dos Deputados aprova MP com piso permanente de R$ 400,00 para Auxílio Brasil

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) que aumentou o valor mínimo do Auxílio Brasil para R$ 400,00. O texto torna esse piso permanente. A matéria segue para a análise do Senado.

Inicialmente, o texto enviado pelo Governo Federal previa o pagamento desse complemento somente até dezembro desse ano. Após pressão de líderes partidários, o relator da proposta, deputado João Roma (PL-BA), incluiu o caráter permanente do benefício extra para complementar o valor do Auxílio Brasil até chegar ao mínimo de R$ 400,00 por família. Parlamentares de oposição tentaram subir para R$ 600,00, mas o valor foi rejeitado pelo relator.

A estimativa é que o Governo Federal precise de R$ 41 bilhões por ano para bancar o complemento do benefício, quase o mesmo valor usado para pagar o Auxílio Brasil, cerca de R$ 47,5 bilhões.

