Coronel Bicaco: Vereadores cobram embelezamento de trevo e do pórtico

Trevo de entroncamento da BR 468 com a ERS 317 foi construído com recursos do DNIT (Foto: Diones Roberto Becker)

A construção do trevo reduziu significativamente as chances de acidentes de trânsito no entroncamento da ERS 317 com a BR 468. Antes do investimento feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foram registradas inúmeras colisões no local, inclusive com vítimas fatais.

Entretanto, alguns vereadores de Coronel Bicaco acreditam que o trevo e o pórtico de entrada poderiam receber melhorias e embelezamento. O assunto ganhou destaque no grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (25/4).

Itamar Sartori (PP) incentivou que sejam construídos jardins e plantadas flores nos canteiros. — Com a chegada do inverno, a grama vai morrer. Aquele trevo não tem ‘vida’ — ponderou o edil. Ele reivindicou que o mesmo embelezamento feito na Avenida Presidente Vargas, se estenda para a área do entroncamento das rodovias.

— Sempre briguei e vou continuar brigando neste sentido. É preciso embelezar o trevo e o pórtico para surpreender quem vêm de fora. Isso atrai outros empresários. Coronel Bicaco precisa de investidores para geração de emprego e renda. Se nós deixarmos tudo ‘cair’, ninguém vai querer se instalar aqui — finalizou Itamar Sartori.

Elson Bueno Martins (PDT) revelou que anteriormente já solicitou a pintura do pórtico de entrada. — Se não existe recurso para construir um pórtico novo, que sejam realizadas melhorias — disse o pedetista. Ele ressaltou que as letras que formam o nome do município estão desgastadas e a luz que ilumina o letreiro está queimada há muito tempo.

— Acho que não custa caro fazer a pintura do pórtico e trocar as lâmpadas queimadas. Isso vai ajudar no embelezamento da entrada da nossa cidade — frisou Elson Bueno Martins.

Durante agenda em Porto Alegre, nesta semana, o vice-prefeito Arleu Valadar Machado verificou o andamento do projeto que visa a construção de dois pórticos na ERS 317 – um próximo ao entroncamento com a BR 468 e o outro na saída para Redentora.

A proposta – orçada em R$ 717,1 mil – foi apresentada pelo prefeito Jurandir da Silva na Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, no mês de março.

A Administração Municipal informou que está reunindo os documentos exigidos pelo Governo do Estado para análise do projeto.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.