Hoje é Dia: primeira semana de maio celebra trabalhador e literatura

O Hoje é dia da primeira semana de maio começa com um feriado nacional: o Dia do Trabalhador , comemorado no dia 1º e marcado por mobilizações de trabalhadores. Em 1924, o então presidente Artur Bernardes decretou feriado nesta data por influência dos imigrantes europeus, que, desde 1917, já promoviam paralisações para reivindicar direitos trabalhistas.

No entanto, a data tem origens ainda mais antigas. Em 1886, trabalhadores dos Estados Unidos fizeram uma greve para exigir melhores condições de trabalho. A luta dos operários se espalhou em seguida pela Europa, e hoje é celebrada em mais de 80 países. ORepórter Brasil, daTV Brasil, conta a história do Dia do Trabalhador. Assista:

O primeiro dia do mês ainda comemora o Dia da Literatura Brasileira. Em 2020, aRádio MECcelebrou a data com programa especial , que contou com trechos de obras de escritores como Érico Veríssimo, Caio Fernando Abreu, Raquel de Queiroz, Fernando Sabino, Cecília Meireles, Clarice Lispector e Vinícius de Moraes. Ouça, abaixo, Jorge Amado lendo um trecho de seu romanceGabriela Cravo e Canela:

O dia foi escolhido em homenagem a José de Alencar, que nasceu em 1º de maio de 1829, em Messejana (hoje um bairro de Fortaleza). É autor de clássicos comoO Guarani, Iracema eSenhora.O programaDe Lá Pra Cá, daTV Brasil, no ar em 2009, detalhou a trajetória do maior nome do romantismo brasileiro. Assista:

Na segunda-feira (2), serão 25 anos da morte do educador Paulo Freire. Reconhecido mundialmente, Freire desenvolveu um método de alfabetização de adultos que priorizava a bagagem pessoal de cada aluno. No dia 4, a música brasileira perdeu Noel Rosa, falecido há 85 anos. Um dos principais precursores do samba e autor de mais de 300 composições, o Poeta da Vila teve sua vida e obra destrinchada neste episódio deNa Trilha da História, daRádio Nacional:

Em 3 de maio de 1937, nascia a escritora Nélida Piñon, que está completando 85 anos. Ela foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras (ABL), e a primeira autora de língua portuguesa a receber o Prêmio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana e Caribenha. Em 2018, Nélida esteve noTrilha de Letras, daTV Brasil, para contar mais sobre sua vida e sua obra. O programa completo pode ser visto aqui:

A semana também é marcada pelos 105 anos de nascimento de Dalva de Oliveira, completados na próxima terça (5). Conhecida como a Rainha da Voz, Dalva foi homenageada peloTodas as Bossas, daTV Brasil, há cinco anos. No show que você confere abaixo, nomes como Agnaldo Timóteo, Eliana Pittman, Claudette Soares e Márcio Gomes interpretam canções da diva:

No dia 5 de maio, é comemorado o Dia Nacional das Comunicações, que homenageia Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas. No ano passado, na Semana Nacional das Comunicações, aAgência Brasil publicou uma série de reportagens sobre história das telecomunicações , 5G, Internet das Coisas, o impacto das novas tecnologias na educação e no agronegócio, entre outros temas. Leia algumas delas:

- De 1500 a 2021: veja como a comunicação evoluiu no Brasil

- Dia das comunicações: avanços dos meios ampliaram horizontes do Brasil

- Como era a internet no Brasil antes da comercialização

Ainda no dia 5, celebra-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa: de acordo com esta matéria da Radioagência Nacional , o português é falado em nove países e é a língua mais usada no Hemisfério Sul - sendo o idioma oficial de 265 milhões de pessoas.

O Dia da Matemática é comemorado em 6 de maio. Este episódio doCiência é Tudo, daTV Brasil, detalha a história da matemática e por que ela é importante para o nosso cotidiano:

O último destaque da semana também tem relação com a educação: são os 70 anos de morte da pedagoga italiana Maria Montessori, que criou um método de ensino de crianças que leva o seu sobrenome . OBate-Papo Ponto Com, que foi ao ar pelaRádio MECem 2016, conversou com pedagogas sobre o método estimula os alunos a buscarem conhecimento:

