Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade traz sede do governo à Fenasoja, em Santa Rosa

"É a primeira vez que o município recebe o governo do Estado; esse decreto ficará para a história do município”, disse Ranolfo - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

A sede do governo gaúcho foi transferida temporariamente para Santa Rosa neste sábado (30/4), no parque onde ocorre a Fenasoja. O governador Ranolfo Vieira Júnior e uma equipe de secretários de Estado passaram o dia na cidade, dando continuidade ao projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade, inaugurado oficialmente nesta sexta-feira (29/4), em Soledade.

“A Fenasoja tem uma história que fala por si só. E esse momento é especialmente importante para nós, porque estamos transferindo, neste sábado, a sede do governo do Estado para Santa Rosa. É uma homenagem à cidade, que agora é formalmente o berço nacional da soja. É a primeira vez que o município recebe o governo do Estado, e tenho certeza de que esse decreto ficará para a história do município”, destacou o governador.

Um dos principais objetivos do Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade é ampliar a interação com os municípios e seus moradores. “Não sou um homem de gabinete. Quanto menos eu ficar no gabinete do Palácio Piratini, melhor”, brincou, ao reforçar o desejo de estar próximo das pessoas.

Em decreto, o município de Santa Rosa declarou o governador Ranolfo e a comitiva estadual como hóspedes oficiais do município durante o sábado.

“É uma alegria receber o governo do Estado, que estará trabalhando diretamente de Santa Rosa, com presença desse grande grupo de secretários para que possamos informar nossas demandas pelas quais clamamos por ajuda do Estado. A Fenasoja é nossa grande feira da região, é o local no qual as tecnologias são apresentadas aos produtores, e estamos muito contentes que o governador acolheu nosso convite de prestigiar a feira no dia de hoje”, disse o prefeito de Santa Rosa, Anderson Mattei.

Além da instalação da sede do governo na feira, o governador e a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, entregaram duas licenças de instalação (LI) para empreendimentos que serão construídos na região Noroeste. Também foi assinado um contrato com a empresa SBS Engenharia e Construções para pavimentação de ligação regional na região, na ERS-305.

Concomitante à programação do governador na feira, foi promovida uma mesa temática sobre o turismo da região, coordenada pelo secretário de Turismo, Raphael Ayub.

Confira os detalhes a respeito das assinaturas.

Antes da instalação do governo na feira, o governador participou da abertura da Fenasoja, que contou com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão.



“Fizemos questão de prestigiar esse importante evento para o agronegócio gaúcho, setor que representa cerca de 40% do PIB do nosso Estado. O nosso governo está investindo mais de R$ 200 milhões apenas em medidas de irrigação, para que o problema da estiagem seja combatido com uma política estruturante, e não apenas emergencial”, reforçou Ranolfo.

Visita ao Museu Municipal de Santa Rosa

A última agenda do governador Ranolfo, acompanhado da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, e do prefeito Anderson Mattei, foi uma visita ao museu municipal de Santa Rosa, projeto apresentado no Edital Sedac número 10/2021, previsto no Edital + Museus.

O valor destinado é de R$ 3,2 milhões, do Avançar na Cultura, e o projeto apresentado busca readequar o espaço do museu no prédio da antiga sede da prefeitura de Santa Rosa.

O edital tem como objeto a seleção de projetos de prefeituras que viabilizem a instalação de instituição museológica relacionada às áreas de memória em novo espaço, de propriedade da prefeitura, cuja edificação seja tombada em, pelo menos, uma esfera governamental (federal, estadual e municipal). O valor solicitado por projeto deverá respeitar o mínimo previsto de R$ 2,5 milhões e o máximo de R$ 5 milhões.

O Edital + Museus integra as ações do programa Avançar na Cultura. Ao todo, serão investidos R$ 17,9 milhões de recursos estaduais, enquanto os municípios participam com pelo menos 30% de recursos próprios. Com isso, o + Museus movimentará cerca de R$ 23,9 milhões em suas ações.

O museu foi criado em 1997 e está instalado no prédio da antiga Estação da Viação Férrea, no parque João Belchior Marques Goulart. O museu conta a história e o modo de vida dos primeiros colonizadores, por meio de um acervo de peças, fotos e documentos.

“A vocação empreendedora de Santa Rosa salta aos olhos de quem visita a Fenasoja. O propósito de buscar as melhores práticas e inovar para desenvolver está muito presente também na área cultural. Exemplo disso é o projeto de modernização e mudança do Museu Municipal de Santa Rosa, contemplado por meio do Edital + Museus. Com recursos do governo do Estado, por meio do programa Avançar na Cultura, a cidade em breve terá um museu interativo, conectado com outras instituições culturais locais, que irão compor a via cultural. Sem dúvida, é uma ação que valoriza a história, preserva a memória e projeta a identidade cultural, ampliando o potencial turístico da cidade”, afirma a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

Visita aos pavilhões da Fenasoja

Apesar da chuva, o governador Ranolfo visitou os pavilhões da Fenasoja, com exposições dos representantes da agricultura familiar e da indústria e comércio. Também visitou, acompanhado do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, e da secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, o estande da Emater.

Além de conhecer amostras do trabalho da Emater/RS-Ascar na região, o governador visitou a maquete “Caminhos da soja”, que apresenta um olhar sistêmico sobre o desenvolvimento rural local. A exposição de equipamentos antigos que serviram de instrumento de trabalho complementa o resgate da evolução da agricultura.