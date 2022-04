Governador Ranolfo participa da abertura da 24ª Surdolimpíadas de Verão, em Caxias do Sul

O governador Ranolfo Vieira Júnior participará, neste domingo (1º/5), às 17h30, da cerimônia de abertura da 24ª Surdolimpíadas de Verão, em Caxias do Sul.

A competição é uma das mais antigas do calendário esportivo mundial. O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber os Jogos Surdolímpicos de Verão.

A realização do evento conta com apoio do governo do Estado no âmbito do programa Avançar no Esporte.

Aviso de pauta

O quê: abertura da 24ª Surdolimpíadas de Verão, em Caxias do Sul

Quando: domingo (1º/5), às 17h30

Local: Sesi Centro Esportivo (rua Ciro de Lavra Pinto, 818 - bairro Interlagos, em Caxias do Sul