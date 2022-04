Jovem baleado por policial é recebido com carreata em Três Passos ao voltar de hospital

Na noite desta sexta-feira, 29, o três-passense Ederson dos Santos da Silva, de 31 anos, foi recebido por familiares, amigos e conhecidos com uma carreata na entrada da cidade de Três Passos. A ação contou com fogos de artifício e hinos de louvor e se estendeu até o Hospital de Caridade onde o jovem vai continuar internado em recuperação.

(Vídeo: Três Passos News)

No último domingo, 24, Ederson recebeu alta da UTI do Hospital de Clínicas, em Passo Fundo, onde esteve internado por 21 dias, e seu quadro de saúde segue estável. Na noite de 2 de abril, no centro da cidade, ele foi baleado três vezes por um policial civil e, em razão dos graves ferimentos, sofreu amputação de parte de uma perna.

O caso está sendo investigado pela Corregedoria Geral de Polícia – Cogepol, que está ouvindo testemunhas e ainda deverá ouvir autor e vítima. O policial segue trabalhando na Delegacia de Polícia de Miraguaí e alega legítima defesa, fato contestado pela família da vítima.

