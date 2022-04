Governador lança edital de licitação para pavimentação da rodovia SC-281 entre Atalanta e Ituporanga

Atalanta e Ituporanga estão em festa. Aguardada há mais de quatro décadas, a pavimentação asfáltica na rodovia SC-281, trecho que liga os dois municípios, está prestes a se tornar realidade. O edital de licitação para a obra foi lançado pelo governador Carlos Moisés na manhã deste sábado, 30. A rodovia, que receberá um investimento previsto de R$ 98 milhões, vai potencializar o escoamento da produção, dará mais segurança aos usuários e fomentará o turismo da região.

Com mais de 800 pessoas, o ato ocorrido no Salão Paroquial da Igreja São José de Atalanta não se resumiu somente a este anúncio. O chefe do Executivo estadual autorizou para o município de Botuverá os repasses totais de R$ 8,8 milhões para restauração da pavimentação asfáltica da Rua Humberto Mazzoli e obras complementares no trecho da rodovia SC-486, além da construção de ponte na Rua Henrique Vanelli. Os investimentos serão por meio de Transferência Especial - recursos diretos às prefeituras, sem a necessidade de convênios.

Para o governador, investir em infraestrutura é fundamental para desenvolvimento, pois as cidades passam a arrecadar mais, se fortalecem e assim entregam mais saúde, segurança e educação. Carlos Moisés falou ainda sobre os investimentos históricos que estão sendo realizados pelo Governo do Estado em todos os municípios catarinenses.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“Aqui em Atalanta também se concretiza o nosso compromisso de olhar todas as regiões, de estar presente, de fazer com que as demandas das pessoas sejam ouvidas e atendidas. Será mais uma obra proporcionada pelo modelo de Estado enxuto que nos permite investir, pagar dívidas e colocar o dinheiro público a serviço dos catarinenses. O sentido de governar é atender a população em suas prioridades. É isso que estamos fazendo,” disse o governador.

A obra

O trecho que liga Atalanta a Ituporanga compreende um trecho de 19,3 quilômetros. Estão previstos serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização, iluminação e outros. O prazo para execução da obra é de 24 meses a partir da entrega da ordem de serviço.