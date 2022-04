Defesa Civil alerta para chuvas volumosas no estado nos próximos dias

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A Defesa Civil emitiu uma nota meteorológica nesta sexta-feira, 29, informando sobre a ocorrência de chuva frequente e volumosa no estado pelos próximos dias. De acordo com a nota, o tempo em Santa Catarina será influenciado pelo fluxo de calor e umidade da região amazônica e pela formação de sistemas de baixa pressão em diversos níveis da atmosfera.

“Esta configuração vai resultar em chuva frequente no estado, sendo mais intensa e acompanhada por temporais por alguns momentos, sobretudo do Oeste ao Litoral Sul e também no Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis”, consta na nota.

A partir do sábado, 30 de abril, e no domingo, 1º de maio, a chuva ocorre entre a tarde e a noite na forma de pancadas, acompanhadas por temporais isolados, com risco moderado para ocorrências associadas.

Já a partir da segunda-feira, 2, a chuva passa a ocorrer de forma mais persistente, com intensidade moderada a forte por alguns momentos e com chance de temporais bem isolados. Os maiores volumes acumulados são esperados entre o Oeste e o Litoral Sul e também na Grande Florianópolis. “Ocorrerá a formação de um vórtice ciclônico que potencializa a chuva causada pela circulação marítima e atua no estado até a quinta-feira, 5, com risco moderado a alto para ocorrências relacionadas à chuva intensa (alagamentos e enxurradas) e a chuva volumosa (alagamentos e deslizamentos)”, afirma o meteorologista chefe da Defesa Civil, Murilo Freta.

A Defesa Civil de Santa Catarina reitera a importância de acompanhar as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos pelo site e mídias sociais.