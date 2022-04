Ministério do Desenvolvimento Regional entrega 272 moradias no DF

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) entregou hoje (29) 272 moradias a famílias da região administrativa de São Sebastião, no Distrito Federal. A inauguração do Residencial Crixá VII beneficia cerca de 1,1 mil pessoas com a casa própria.

De acordo com a pasta, a entrega de hoje é o sétimo e último módulo do empreendimento do programa Casa Verde e Amarela. Nesse módulo, foram investidos R$ 26,1 milhões.

"No total são 1.904 apartamentos que garantiram a casa própria a cerca de 7,6 mil pessoas. Além disso, os recursos federais também foram utilizados na construção de uma escola infantil nas proximidades do empreendimento, denominada Parque dos Ipês", informa o MDR.

Segundo o ministro Daniel Ferreira, esse módulo melhorará a vida de 272 famílias com renda mensal de até R$ 2,4 mil. As parcelas a serem pagas pelo imóvel vão variar de R$ 80 e R$ 270. “Cerca de 80% dos apartamentos dos sete módulos deste residencial têm mulheres como proprietárias, como chefes de família”, disse Ferreira.