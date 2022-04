Braga investe mais de 2,1 milhões em pavimentação asfáltica

Na manhã da última quinta-feira (28) o prefeito em exercício de Braga Everaldo Mangini assinou o contrato para a construção da pavimentação asfáltica (recapeamento) da VRS 320 trecho entre a cidade até o Distrito de Pedro Garcia. Dentro do Distrito também serão pavimentados trechos das Avenidas Pedro Garcia e Duque de Caxias e a travessa Dupercio de Moura, totalizando 24.252,10m2.

O valor total da obra é de R$ 2.104.264,26 (Dois milhões, cento e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), deste valor, R$ 1 milhão são recursos oriundos do Programa Pavimenta do Governo do Estado e 1.104.264,26 (Um milhão cento e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) são recursos próprios do município.

