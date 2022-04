Prefeito de Miraguaí assina contrato com a Emater

O prefeito de Miraguaí, Valdelirio Pretto da Silva, o Pretinho, assinou um novo contrato de parceria com a Emater/RS-ASCAR para atuação no município. Assinatura foi feita no escritório da Emater do município onde o prefeito esteve fazendo uma visita e conversando com a equipe sobre os trabalhos que estão sendo realizados junto aos agricultores miraguaienses.

Na oportunidade o prefeito também parabenizou o trabalho que a Emater/RS-ASCAR vem desenvolvendo no município e ressaltou sobre a importância da contribuição das ações da instituição para o desenvolvimento de Miraguaí. As informações são da Rádio Planeta FM.

