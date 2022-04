Ranolfo instala sede do Governo na Fenasoja, em Santa Rosa, neste sábado (30)

Dentro do projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade, o Executivo estadual será instalado, neste sábado (30/4), na Fenasoja, em Santa Rosa. Com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, a instalação ocorre às 14h30, após a abertura oficial da feira, pela manhã.

A programação do Estado no evento engloba painéis, mesa temática e visita do governador aos pavilhões da feira multissetorial que segue até 8 de maio. Ranolfo também visitará obras do programa Avançar em andamento no município.

O projeto Avançar pelo Rio Grande – Governo na Comunidade prevê a instalação da sede do Governo em diversas feiras estaduais ao longo do ano.

Confira a programação deste sábado (30):

• 10h - Abertura oficial da Fenasoja

• 14h30 - Instalação do Governo estadual no município de Santa Rosa

Local: Casa do Governo do Estado na Fenasoja - Santa Rosa

• 15 - Painel: “Avançar pelo Rio Grande na região de Santa Rosa”

Local: auditório do Centro Administrativo - Santa Rosa

• 15h45 - Visita do governador ao estande da Emater

• 16h15 - Visita do governador à feira

• 16h45 - Visita às obras do Plano de Obras: ERS-307 e RSC-472

• 17h30 - Visita ao Museu Municipal de Santa Rosa

Local: av. Rio Branco, s/n - prédio da antiga estação ferroviária, Centro - Santa Rosa

Mesa temática:

• 16h - Sob a condução do secretário de Turismo do Estado, Raphael Ayub, com secretários municipais da região

Assunto: turismo na região

Local: estande da prefeitura na Fenasoja

instalação da sede do governo do Estado na Fenasoja, em Santa Rosa

sábado (30/4), a partir das 14h30

parque de exposições Alfredo Leandro Carlson - av. Benvenuto de Conti, 604-666 - Santa Rosa