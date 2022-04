Administração Municipal de Redentora adere à plataforma Escola Federativa

O Prefeito Nilson Paulo Costa e a Primeira Dama e Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, estiveram hoje, dia 28 de abril, na Secretaria de Governo da Presidência da República, em Brasília (DF). Lá o Prefeito Nilson assinou o termo de adesão à Escola Federativa, projeto que visa aperfeiçoar o Pacto Federativo, estimulando a implantação nos municípios de um programa corporativo de educação continuada, visando a capacitação de servidores e agentes políticos municipais.

A Escola Federativa é uma plataforma de agregação de conhecimento criada pelo Governo Federal para capacitar e aprimorar servidores públicos e agentes políticos de todos os municípios brasileiros.

O projeto é gratuito para o Município.

Segundo o Prefeito Nilson, com a adesão à Escola Federativa será possível planejar, formular e implementar políticas públicas cada vez melhores para Redentora.

