Tenente Portela: Últimos dias para quitar o IPTU 2022

Os contribuintes portelenses precisam ficar atentos ao prazo para pagamento do IPTU 2022. O calendário estabelecido para esta ano determina o dia 10 de maio como data limite para quitar o tributo em parcela única e obter o desconto de 10%. Outra opção é o parcelamento em até seis vezes, com vencimento da primeira também em 10 de maio, mas neste caso, sem desconto.

Para emitir a guia, basta acessar o site da Prefeitura: www.tenenteportela.rs.gov.br. O pagamento deve ser feito nas agências credenciadas. É possível também retirar a guia no setor de Tributação, junto a Prefeitura Municipal.

O valor estimado para a arrecadação do IPTU de 2022 é de R$ 3 milhões. Até o momento, cerca de 15% já foi recolhido, ou seja, em torno de R$ 450 mil. Vale lembrar que, conforme determina a Lei, quem não pagar terá o débito registrado na dívida ativa, podendo ser protestado ou executado.

