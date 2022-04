Partiu Estudar: Tenente Portela lança o programa de auxílio transportes a estudantes

A partir desta quinta-feira, 28, estudantes de cursos técnicos de ensino médio e de cursos superiores (universitários) poderão requerer o auxílio transporte disponibilizado pela Prefeitura de Tenente Portela. O período de inscrições vai até o dia 11 de maio de 2022. O benefício é exclusivo para moradores de Tenente Portela. Para solicitar, é necessário acessar o edital no site da prefeitura.

É fundamental que os interessados consultem o edital para se inteirar da relação de documentos necessários para formalizar o pedido. Toda a documentação deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação. Outra possibilidade é a inscrição online, através do e-mail: [email protected] Neste caso, o estudante deverá digitalizar a documentação solicitada e anexar no e-mail.

O Programa de Auxílio Transporte a Estudantes - Partiu Estudar, foi criado por meio da Lei Municipal 2.833/22. O Município estabeleceu o valor total de R$ 40 mil de repasse semestral. O auxílio que cada estudante receberá será definido posteriormente, a partir do número de requerimentos homologados. O repasse será individual na conta indicada pelo estudante.

Para maiores informações, contate com a Secretaria Municipal de Educação, fone 3551 1310.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.