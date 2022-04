DNIT garante que licitação para contratar empresa que fará o projeto de ponte será lançado mês que vem

Pelo menos uma boa notícia veio da Marcha dos Prefeitos em Brasília. A ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga poderá ganhar efetivamente o papel em breve, uma vez que em reunião o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte confirmou o lançamento do edital que irá contratar uma empresa para a elaboração do projeto.

A reunião ocorrida na terça-feira, 27, no DNIT foi com o Diretor de Planejamento e Pesquisa do órgão, Luis Guilherme Mello, e contou com a participação de prefeitos da Região Celeiro, Fronteira Noroeste e Extremos Oeste de Catarina, e o senador Luis Carlos Heinze, onde as lideranças regionais receberam a informação de que o Termo de Referência para os projetos da ponte e acessos está concluído e o edital de licitação que irá contratar a empresa responsável pelo projeto da obra está previsto para ser publicado no mês de maio/2022.

Com o início do projeto e com as informações, inclusive o valor para a construção da ponte, será possível buscar recursos para a realização da obra tão importante para o desenvolvimento social e econômico do Noroeste gaúcho e o Extremo Oeste Catarinense. Os recursos para a realização do projeto, no valor de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), oriundos da bancada parlamentar gaúcha, e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), dos parlamentares Catarinenses, Celso Maldaner, Caroline De Toni e Jorginho Mello, estão à disposição do Ministério da Infraestrutura.

Os prefeitos também tiveram uma reunião com o Secretário Nacional de Transportes Terrestres, Marcelo da Costa Vieira, o qual ressaltou que tem ciência da necessidade da ponte e que não medirá esforços para que os tramites processuais ocorram com a maior brevidade possível.

O Movimento Pró-ponte não perde tempo, continua mobilizando, e também já requereu a priorização do projeto, tendo em vista a imperiosa necessidade da ponte, e já está articulando com os Coordenadores das bancadas parlamentares e demais Deputados e Senadores, a solicitação de emendas de bancada para construção da ponte.

