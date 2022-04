Tudo Fácil Lajeado amplia horário de atendimento

A partir desta segunda-feira (2/5), o Tudo Fácil de Lajeado estará com horário de atendimento ampliado. A unidade localizada no Shopping Lajeado (BR-386 km 346) será aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados o atendimento será entre 9h e 13h.

A ampliação ocorre após a resolução de questões contratuais para o funcionamento da unidade, que operava em horário reduzido desde o final de março. Na ocasião, a empresa terceirizada que prestava os atendimentos no local não havia regularizado a documentação necessária para a liberação do pagamento aos funcionários. Para solucionar a questão, uma nova empresa foi contratada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o que proporcionou a reabertura em horário integral.

Tudo Fácil Lajeado

Inaugurada oficialmente em dezembro de 2021, com abertura para o público em geral em janeiro de 2022, a unidade do Tudo Fácil em Lajeado é a primeira localizada no interior do Rio Grande do Sul e visa a ampliação na oferta de serviços pelo governo estadual. No local, é possível encaminhar a produção de documentos como primeira via da carteira de identidade e CPF, acessar os serviços do DetranRS, Corsan, FGTAS, INSS, IPE Saúde, IPE Prev, RGE (fornecedora de eletricidade na região) e serviços municipais.